Matteo Gabbia evita l'operazione per la lesione al flessore della coscia sinistra: ma quando rientrerà in campo?
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Brutte notizia per il Milan di Rúben Amorim. Matteo Gabbia dovrà fermarsi a lungo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra rimediata durante la sfida contro il Sassuolo di domenica pomeriggio. Il difensore italiano, salvo ulteriori verifiche, come riferito da Luca Bianchin non dovrebbe sottoporsi all'intervento chirurgico: la decisione è orientata verso una terapia conservativa.
Milan, niente intervento per GabbiaLa strada migliore individuata per il recupero di Gabbia è quella del trattamento conservativo, con l'obiettivo di favorire la guarigione evitando l'operazione. Una scelta che verrà confermata dopo un'ultima valutazione, ma che al momento sembra rappresentare l'ipotesi più concreta.
I tempi di recupero però restano comunque lunghi: il centrale rossonero dovrebbe rimanere i box per circa tre mesi, con il rientro in campo previsto solamente nel 2027. Un'assenza molto pesante per la squadra rossonera, che dovrà fare a meno di una pedina importante del proprio reparto arretrato.
Lo stop di Gabbia, inoltre, complica ulteriormente la gestione della retroguardia del diavolo: l'allenatore portoghese, infatti, sarà richiamato a ridisegnare le rotazioni e ad adattare nuove soluzioni per garantire la solidità al reparto, soprattutto in una fase della stagione delicata come quella di ottobre, divisa tra campionato ed Europa League.
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