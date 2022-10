Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Vogliamo difendere questa maglia rosa”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Atalanta-Fiorentina, Gasperini ha parlato della sua squadra e del sogno scudetto. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Noi siamo indubbiamente felici di essere in testa alla classifica, cerchiamo di far durare questo momento il più possibile. Nel frattempo stanno crescendo alcuni ragazzi, Soppy, Scalvini, Okoli, sono tutti ragazzi ventenni. Sicuramente i risultati aiutano anche la crescita di questi giocatori. Scudetto? Come ho detto tante volte, abbiamo questa maglia rosa che vogliamo difendere in tutti i modi. Non era mai successo per 8 giornate, per il resto cerchiamo di migliorarci gara per gara. Abbiamo margine". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.