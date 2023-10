Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere è stato scelto dal Milan. Dimostra che…”

Le parole di Gian Piero Gasperini su Charles De Ketelaere

"È un ragazzo giovane di 22 anni che ha delle indubbie qualità. Il fatto che fosse stato scelto dal Milan già lo dimostra. Arriva da un anno non fortunato a livello individuale, nel quale ha avuto un'esperienza importante. Quest'anno per me è un po' più agevole rispetto a se fosse appena arrivato. Ho trovato un ragazzo di assoluto valore e con tanta voglia di far bene".