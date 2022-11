Argentina, Messi: “Colpo durissimo, sconfitta che fa male” | News

"Il gol segnato in fretta ci ha fatto male, ci ha tratto in inganno. Sapevamo che poteva capitare di non giocare nel migliore dei modi nella prima partita. Non abbiamo ritrovato il gioco. E, con il passare dei minuti, con il risultato opposto, le cose si sono fatte sempre più difficili. La squadra è devastata. È un colpo molto duro, non pensavamo di iniziare così. Pensavamo di partire bene, con tre punti, come dicevamo prima della partita. Ci avrebbe dato tranquillità. Ma questo gruppo si distingue per l'unità, per la sua solidità, è ora di essere più uniti che mai, di tornare alle origini e al nostro gioco", ha detto Messi. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".