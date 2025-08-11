Antognoni sulla prossima Serie A: “Napoli e Inter in prima fascia, il Milan…”

Successivamente, si è soffermato sulla sua amata Fiorentina. Sulla panchina della viola è tornato l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, per il quale ha speso belle parole. Ecco il suo pensiero: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".