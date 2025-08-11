Pianeta Milan
Antognoni sulla prossima Serie A: “Napoli e Inter in prima fascia, il Milan…”

Giancarlo Antognoni
Giancarlo Antognoni, storico calciatore della Fiorentina, si è espresso a Radio FirenzeViola sulla prossima Serie A. Il Milan...
Redazione PM

Giancarlo Antognoni, storico giocatore della Fiorentina, si è espresso a Radio FirenzeViola sul prossimo campionato di Serie A. In particolare, gli è stato chiesto di formulare la sua personale griglia di partenza. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Antognoni sulla prossima Serie A

—  

"Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)" - ha dichiarato Antognoni.

Successivamente, si è soffermato sulla sua amata Fiorentina. Sulla panchina della viola è tornato l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, per il quale ha speso belle parole. Ecco il suo pensiero: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".

