Il Milan piomba sul gioiello di Gasperini: l'annuncio su Wesley accende il calciomercato

Continua il calciomercato del Milan con anche nomi davvero molto interessanti per il futuro: secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X, il Milan starebbe mostrando interesse per Wesley della Roma. I rossoneri starebbero osservando da vicino il brasiliano che sarebbe anche nel mirino dell'Inter, di diversi club di Premier League e dell'Atlético Madrid. Il possibile prezzo potrebbe essere però davvero molto alto: Konur parla di una possibile richiesta dei giallorossi tra i 50 e i 60 milioni di euro.

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Le caratteristiche di Wesley: il jolly perfetto per Rúben Amorim

A livello di caratteristiche e importanza non ci sarebbero ovviamente dubbi per il Milan: Wesley è un classe 2003 che con Gasperini a Roma sta facendo benissimo. Può giocare su entrambe le fasce e garantisce un apporto difensivo e offensivo davvero molto interessante.

Bravissimo nel dribbling e dotato di una velocità molto importante, sarebbe perfetto per Amorim: nel 3-4-2-1 potrebbe giocare come esterno di centrocampo su entrambe le fasce, mentre con la difesa a quattro potrebbe giocare da terzino. Certo, il Milan ha già investito 50 milioni di euro per Moreira, ma in estate, chissà, il Diavolo potrebbe muoversi per rinforzare ancora di più le fasce e avere per il presente e per il futuro una coppia formata da Wesley e Moreira sarebbe davvero importante.

I numeri di Wesley nella Serie A 2026-27: l'analisi Sofascore

Presenze: 6

6 Da titolare: 5

5 Gol: 0 (Gol attesi xG: 0.08)

0 (Gol attesi xG: 0.08) Assist: 1 (Assist attesi xA: 1.44)

1 (Assist attesi xA: 1.44) Tocchi a partita: 57.2

57.2 Tiri totali a partita: 0.5

0.5 Passaggi precisi a partita: 30.0 (84%)

30.0 (84%) Grandissime occasioni create: 1

1 Palloni recuperati a partita: 4.2

4.2 Dribbling riusciti a partita: 0.7 (57%)

0.7 (57%) Dribbling subiti a partita: 0.7

0.7 Duelli vinti a partita: 4.2 (53%)

Ecco i numeri nella Serie A 2026-27 (dati dal sito Sofascore):

Ovviamente è solo un'ipotesi al momento visto che per la Roma Wesley è un calciatore cruciale e nel caso servirebbe un investimento molto importante per superare la grande concorrenza.