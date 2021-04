Andreazzoli su Bennacer: “E’ un giocatore che vuole migliorarsi sempre”

Le ultime notizie sul Milan. Andreazzoli ha parlato di Bennacer, centrocampista del Milan che ha allenato ai tempi dell'Empoli

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Aurelio Andreazzoli ha parlato del centrocampista del Milan Ismael Bennacer, suo giocatore ai tempi dell'Empoli. Queste le parole dell'ex allenatore del Genoa. "In questa stagione è stato sfortunato, con me non ha mai avuto un problema fisico. Ha avuto un infortunio particolare, molto complicato. Lui è uno stakanovista, vuole sempre allenarsi e migliorarsi, bisognava tirarlo via dal campo. Pioli è stato bravo a creare la coppia perfetta insieme a Kessié. Uno organizza e l'altro gioca, si completano".