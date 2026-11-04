André Silva torna a parlare del suo periodo al Milan alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli di Massimiliano Allegri
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Tra il 2017 e il 2019, la numero 9 del Milan è finita sulle spalle di un attaccante portoghese: André Silva. Alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions League, l'ex attaccante rossonero è tornato a parlare dei suoi anni in Italia.
André Silva torna sul periodo al MilanQueste le dichiarazioni rilasciate da André Silva in conferenza stampa sui suoi anni al Milan:
"Mi è piaciuto molto giocare in Italia. Ci sono squadre che fanno gruppo e che giocano tutte insieme con tanta tattica. In Portogallo c’è un po’ di tutto, ma c’è molta differenza anche tra le squadre più forti. lo ero al Milan, ma la Juventus era troppo forte, ora le cose sono cambiate un po’ ed ogni anno c’è una squadra nuova che sorprende. La Serie A mi è piaciuta tanto, ma adesso sono in Portogallo e c’è ancora tanto da fare. Rispetto agli anni scorsi il livello è più alto e più squadre sono più forti".
La parentesi di André Silva al MilanNel giugno 2017 il Milan versa 38 milioni di euro nelle casse del Porto per strappare André Silva alla concorrenza. La resa, però, non ha rispettato l'investimento: il portoghese colleziona 40 presenze e 10 gol totali, faticando enormemente in Serie A con appena 2 reti in 24 partite (contro Genoa e Chievo). I restanti 8 centri arrivano tutti nelle 14 gare di Europa League. Dopo la parentesi in prestito al Siviglia e un rapido passaggio a Milanello nell'estate 2019, passa all'Eintracht Francoforte nell'operazione Rebić. Il riscatto definitivo dei tedeschi nel settembre 2020 per circa 9 milioni di euro fa registrare una pesante minusvalenza a bilancio.
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