Tra il 2017 e il 2019, la numero 9 del Milan è finita sulle spalle di un attaccante portoghese: André Silva. Alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions League, l'ex attaccante rossonero è tornato a parlare dei suoi anni in Italia.

André Silva torna sul periodo al Milan

"Mi è piaciuto molto giocare in Italia. Ci sono squadre che fanno gruppo e che giocano tutte insieme con tanta tattica. In Portogallo c’è un po’ di tutto, ma c’è molta differenza anche tra le squadre più forti. lo ero al Milan, ma la Juventus era troppo forte, ora le cose sono cambiate un po’ ed ogni anno c’è una squadra nuova che sorprende. La Serie A mi è piaciuta tanto, ma adesso sono in Portogallo e c’è ancora tanto da fare. Rispetto agli anni scorsi il livello è più alto e più squadre sono più forti".

La parentesi di André Silva al Milan

Queste le dichiarazioni rilasciate dainsui suoi anni alNel giugno 2017 ilversadi euro nelle casse del Porto per strapparealla concorrenza. La resa, però, non ha rispettato l'investimento: il portoghese colleziona, faticando enormemente in Serie A con appena 2 reti in 24 partite (contro Genoa e Chievo). I restanti 8 centri arrivano tutti nelle 14 gare di Europa League. Dopo la parentesi in prestito al Siviglia e un rapido passaggio a Milanello nell'estate 2019, passa all'Eintracht Francoforte nell'operazione Rebić. Il riscatto definitivo dei tedeschi nel settembre 2020 per circafa registrare una