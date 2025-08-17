Amorim gela il Milan: “Hojlund è una delle opzioni, scelgo quella migliore”

Rasmus Hojlund è in cima alle preferenze della dirigenza rossonera per il colpo da piazzare in attacco sul calciomercato. Il Milan sta lavorando da settimane alla trattativa sia lato Manchester United sia lato giocatore. Per ora, quest'ultimo è stato il principale ostacolo. L'attaccante danese non vorrebbe partire, ma vorrebbe giocarsi le proprie chances alla corte di Ruben Amorim. Proprio l'allenatore portoghese ha parlato oggi di lui nel prepartita di Manchester United-Arsenal e della decisione di non convocarlo per la sfida. Questo sembrava un chiaro segnale del fatto che Hojlund sia ormai fuori dal progetto dei 'Red Devils'. Le parole del tecnico, però, sembrano andare nella direzione opposta.