Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Amorim gela il Milan: “Hojlund è una delle opzioni, scelgo quella migliore”

INTERVISTE

Amorim gela il Milan: “Hojlund è una delle opzioni, scelgo quella migliore”

Amorim gela il Milan: “Hojlund è una delle opzioni, scelgo quella migliore” - immagine 1
Nel prepartita di Manchester United-Arsenal, Amorim ha parlato della scelta di non convocare Hojlund, obiettivo di calciomercato del Milan
Redazione PM

Rasmus Hojlund è in cima alle preferenze della dirigenza rossonera per il colpo da piazzare in attacco sul calciomercato. Il Milan sta lavorando da settimane alla trattativa sia lato Manchester United sia lato giocatore. Per ora, quest'ultimo è stato il principale ostacolo. L'attaccante danese non vorrebbe partire, ma vorrebbe giocarsi le proprie chances alla corte di Ruben Amorim. Proprio l'allenatore portoghese ha parlato oggi di lui nel prepartita di Manchester United-Arsenal e della decisione di non convocarlo per la sfida. Questo sembrava un chiaro segnale del fatto che Hojlund sia ormai fuori dal progetto dei 'Red Devils'. Le parole del tecnico, però, sembrano andare nella direzione opposta.

Calciomercato Milan, Amorim su Hojlund

—  

Ecco le parole di Amorim: "Rasmus è una delle opzioni. Ogni settimana scelgo quella che ritengo migliore e questa settimana ho scelto questa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, si ricomincia! Allegri, i colpi dal mercato: ecco cosa attendersi>>>

Sono parole di conferma per Hojlund allo United? Lo scopriremo presto. Già da domani, infatti, il Milan rafforzerà il pressing sul giocatore al fine di mettere a disposizione di Allegri quanto prima un altro centravanti.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA