Le ultime indiscrezioni di calciomercato scuotono l'ambiente rossonero. Secondo quanto rivelato oltremanica da Team Talk e confermato dai principali media britannici, il Milan avrebbe avviato i primissimi contatti esplorativi con l'entourage di Viktor Gyökeres, centravanti svedese attualmente in forza all'Arsenal di Mikel Arteta. Il bomber, sbarcato a Londra nell'estate del 2025 dallo Sporting Lisbona per la cifra monstre di 67 milioni di euro, sta vivendo una situazione di forte frustrazione all'Emirates Stadium a causa del ridotto minutaggio. Una suggestione di mercato che potrebbe accendere la sessione invernale di gennaio 2027, offrendo al tecnico Rúben Amorim un rinforzo di livello mondiale.

Mal di pancia a Londra: perché Gyökeres vuole lasciare l'Arsenal

Nonostante i 21 gol messi a segno nella scorsa stagione in tutte le competizioni, il centravanti svedese ha visto crollare le sue quotazioni nelle gerarchie dei Gunners. Nelle prime battute di questa stagione calcistica, Mikel Arteta ha dimostrato di preferirgli stabilmente Kai Havertz come prima scelta nel ruolo di riferimento offensivo. I dubbi sollevati dallo staff tecnico sul contributo globale del calciatore alla manovra corale della squadra hanno progressivamente spinto il bomber ai margini del progetto.

I dati di questo avvio di Premier League non lasciano spazio a interpretazioni: lo svedese ha racimolato pochissimi minuti totali (appena 207' in 5 partite tra campionato, coppe nazionali e Champions League), finendo spesso per subentrare solo nelle battute finali dei match. Una gestione che ha spinto i rappresentanti dell'attaccante a muoversi con decisione dietro le quinte, sondando il terreno con i top club europei alla ricerca di una sistemazione che possa garantirgli la centralità perduta.

Asse Milano-Londra: il piano dei rossoneri per il colpo di gennaio

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La notizia del malcontento di Gyökeres ha immediatamente attivato i radar della dirigenza di Via Aldo Rossi. Il Milan, pur monitorando attentamente la crescita del proprio reparto avanzato, avrebbe avviato i primi colloqui iniziali con gli agenti della punta svedese per studiare la fattibilità dell'operazione. L'idea di fondo dei rossoneri sarebbe quella di imbastire una trattativa sulla base di unper la finestra di mercato di gennaio. Anche laavrebbe fatto la stessa manovra con l'entourage del 'Cannibale'.L'affare si preannuncia complesso ed estremamente oneroso. L'Arsenal non ha la stringente necessità di svendere il calciatore, ma le indiscrezioni riferiscono di una possibile apertura e flessibilità da parte dei londinesi qualora riuscissero a bloccare un sostituto di spessore prima della sessione invernale. Per il Milan si tratterebbe del perfetto ricongiungimento con Rúben Amorim, l'allenatore che più di tutti ha saputo valorizzare lo svedese portandolo ai vertici del calcio europeo durante i comuni e trionfali trascorsi a Lisbona.