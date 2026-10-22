A poche ore dal calcio d'inizio di Bournemouth-Milan, match valido per la 3ª giornata della League Phase di UEFA Europa League, Ruben Amorim ha parlato ai microfoni dell'emittente inglese 'TNT Sports'. Intervenuto direttamente dal manto erboso del 'Vitality Stadium', il tecnico rossonero si è soffermato su diversi temi: dal match contro le 'Cherries' al passaggio dal Manchester United al Diavolo.

Milan, le parole di Amorim in vista del Bournemouth:

"Si può dire che per il Bournemouth quella di stasera sia soltanto la terza partita europea della loro storia. Loro però giocano in Premier League e affrontano ogni settimana rivali come Manchester City e Arsenal, per cui sono assolutamente abituati ai big match. Odio e amo giocare in un impianto come questo, perché è la conferma che ti stai misurando contro i club migliori. Giocano bene e riescono a creare un ottimo ambiente. Nell’ultimo anno si sono fatti notare per la grande velocità con cui vanno in campo e sono stati la squadra con più sprint del campionato. Conosciamo tutte queste cose, ma siamo venuti qui per lottare per la vittoria".

Sull'esperienza al Manchester United e la nuova avventura al Milan

"Da quando ho lasciato il Manchester United sto vivendo ovviamente un periodo e una situazione diversi della mia vita. Mi sento un allenatore migliore, non perché ho cambiato club, ma perché ho fatto pace con la mia ultima avventura e sono molto emozionato per questa nuova esperienza al Milan. Quando inizi un percorso nuovo puoi trovare la giusta serenità e andare avanti. Per questo sono grato per tutto ciò che è successo: mi ha portato fin qui e oggi sono davvero felice".

ha iniziato offrendo una disamina tecnico-tattica del, sottolineando i punti di forza della formazione di Marco Rose e le ambizioni del suoSuccessivamente, il tecnico portoghese ha spiegato come il passaggio dalallo abbia reso un allenatore migliore.

Nelle 63 partite alla guida del Manchester United, Amorim ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovava a -3 dal Liverpool terzo in classifica: un piazzamento tutto sommato discreto.