Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan di Rúben Amorim continua a far discutere, soprattutto per la differenza tra i risultati ottenuti e la qualità di alcune prestazioni. Un aspetto sul quale si è soffermato anche Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per analizzare il percorso della formazione rossonera. L'ex centrocampista, protagonista per anni con la maglia del Diavolo, ha individuato proprio in questa situazione un possibile motivo di preoccupazione per le concorrenti.

"Se devo pensare al Milan in prospettiva futura, sì, ha tanti margini di miglioramento, e il fatto anche che faccia così tanti punti con così poche prestazioni di altissimo livello deve far preoccupare le altre", ha dichiarato Ambrosini. Un'analisi che mette in evidenza un aspetto importante: il Milan sta riuscendo a ottenere risultati significativi senza aver ancora raggiunto un rendimento costante e particolarmente convincente sul piano del gioco.

Secondo l'ex rossonero, quindi, il potenziale della squadra è ancora in parte inesplorato. Se Amorim riuscirà a migliorare la qualità delle prestazioni mantenendo l'attuale capacità di conquistare punti, il Milan potrebbe diventare una concorrente ancora più temibile nella seconda parte della stagione.

Modrić ha cambiato il modo di giocare di Amorim

Ambrosini ha poi approfondito l'evoluzione tattica della squadra, soffermandosi soprattutto sull'importanza di. Secondo il suo punto di vista, la presenza del centrocampista croato ha portato Amorim a modificare progressivamente alcune caratteristiche del proprio calcio, privilegiando maggiormente il controllo della partita.

"Il Milan ha cambiato modo di fare: l'inizio del Milan aveva un'idea diversa di gioco. Poi, secondo me, si è reso conto che è una squadra che non può fare a meno di Modrić e quindi, per giocare con Modrić, devi cambiare un po' il modo di giocare", ha spiegato.

L'ex centrocampista ha ricordato anche un'indicazione dello stesso allenatore portoghese: "Quando c'è Modrić dobbiamo avere il controllo del gioco". Da qui la scelta di adottare un atteggiamento meno spregiudicato, con maggiore attenzione alla gestione del possesso e alle rotazioni in campo. Un cambiamento che, secondo Ambrosini, ha permesso alla squadra di adattarsi meglio alle caratteristiche del proprio giocatore più importante in mezzo al campo.

Pavlović, Modric e Rabiot: i tre indispensabili

Nel corso dell'intervento, Ambrosini ha individuato anche tre elementi dai quali il Milan non dovrebbe prescindere. Si tratta di, Luka Modrić e, considerati fondamentali per gli equilibri della squadra di Amorim.

"È una squadra che non può prescindere da tre giocatori che sono Pavlović, Modrić e Rabiot", ha affermato. L'ex capitano rossonero ha citato anche Mario Gila, ma ha espresso una preferenza particolare per il difensore serbo: "Anche Gila, però se devo scegliere chi voglio in campo in una partita, Pavlović per me è più contagioso nei confronti degli altri. Anche perché in questo momento è più determinante".

Parole che riconoscono al centrale non soltanto un'importanza dal punto di vista tecnico e difensivo, ma anche la capacità di trasmettere energia e personalità ai compagni. Modrić rappresenta invece il riferimento nella gestione del gioco, mentre Rabiot garantisce un contributo fondamentale negli equilibri del centrocampo.

Ambrosini frena sullo Scudetto: "Roma, Inter e Como sono avanti"

Nonostante il giudizio positivo sui margini di crescita, Ambrosini ha invitato a non esagerare con le aspettative nella corsa al titolo. L'ex centrocampista ritiene che il Milan abbia ancora bisogno di tempo e di ulteriori rinforzi per poter competere concretamente per lo

"Non penso possa arrivare a contendere lo Scudetto già adesso, a meno che a gennaio non si inventino di prendere due o tre giocatori che gli migliorano tutto", ha spiegato. Un riferimento chiaro alla prossima sessione invernale di calciomercato, che potrebbe rappresentare un'occasione per aumentare la qualità e la profondità della rosa.

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Ambrosini ha poi indicato le squadre che, a suo giudizio, partono ancora davanti ai rossoneri: "In questo momento faccio fatica, cioè la Roma, l'Inter e anche il Como sono ancora, secondo me, nettamente avanti a loro".

Un giudizio prudente, dunque, ma non privo di fiducia nelle possibilità del Milan. Il messaggio dell'ex rossonero è chiaro: la squadra di Amorim ha già dimostrato di saper ottenere risultati importanti, ma deve ancora compiere un salto di qualità sul piano delle prestazioni. Ed è proprio la possibilità di migliorare ulteriormente, partendo da un bottino di punti già significativo, a poter diventare un fattore determinante nella corsa delle prossime settimane.