Ambrosini: “Rinnovo Leao? Dipende da lui, decisivi i 6 mesi post-Mondiali”

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Ambrosini ha parlato di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan: "Il ragazzo è ancora all'interno di un processo di crescita. Madre Natura lo ha dotato di un motore dalla cilindrata superiore a tutti gli altri e per questo non deve accontentarsi per quello che sta facendo. Limitare questi passaggi a vuoto dipende soltanto da lui. Leao è al Milan è tutelato, ben voluto e difficilmente messo in discussione. Ripeto, dipende da lui. I sei mesi post-Mondiali saranno decisivi per capire se riuscirà a fare il salto di qualità anche in Champions League". Milan, ce l'avevi in pugno! Ora sulle sue tracce c'è l'Inter.