Ambrosini: “Il Milan è padrone del proprio destino anche in Europa” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Ambrosini ha parlato del percorso in Champions League del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista: "La partita di ritorno, a San Siro, con il Chelsea non deve essere considerata, parliamo di una gara falsata dopo venti minuti. Il Milan ha sbagliato il match di Londra, ma può capitare di perdere allo Stamford Bridge contro un rivale così forte. Per il resto col Salisburgo i rossoneri avrebbero potuto fare qualcosa di più, ma il cammino è quello. I ragazzi di Pioli sono ancora padroni del loro destino anche in Europa. Vedo una disparità solo sui particolari tra campionato e Champions, proprio perché Milan-Chelsea, per quanto accaduto, non può fare testo".