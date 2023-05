Ambrosini: “Il Milan ha bisogno dei gol dei centrocampisti”

Intervistato dai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato del brutto pareggio a San Siro tra Milan e Cremonese: "Puoi anche immaginare di far giocare qualche titolare in più, chiudere velocemente la partita, e gestirla poi. Si poteva pensare ad una prova con Giroud e Origi insieme, poteva essere intrigante. Il Milan nel primo tempo non ha fatto cose eccezionali, con i cambi nel secondo tempo si è creata ancora più confusione".