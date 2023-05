Milan-Lazio, Pioli: “So cosa faccio e perché lo faccio” | LIVE NEWS

Sulle poche occasioni sfruttate e la risposta ai catastrofisti: "Non rispondo niente, conosco i miei giocatori e so che stanno bene e possono far bene. Dobbiamo lavorare su alcune situazioni, per esempio che abbiamo vinto sempre passando in vantaggio. Con il Lecce abbiamo vinto ed è la partita delle ultime in cui abbiamo concluso meno. La prestazione generale non mi preoccupa, dobbiamo migliorare i dettagli. Sono fiducioso, così come i giocatori".