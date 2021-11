Ambrosini: “Krunic al posto di Leao? Il Milan perde qualcosa” | News

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha parlato della scelta di Pioli di inserire Krunic titolare al posto di Rafael Leao

Intervenuto durante il prepartita di Atletico Madrid-Milan su Prime Video, Massimo Ambrosini ha parlato di Krunic. Queste le parole dell'ex rossonero. "Cambia tanto, i giocatori sono diversi fra loro. Leao è stato continuo anche nella concretezza, mentre Krunic è più lineare, può garantire ordine e copertura, ma è indubbio che il Milan ci perda".