L’ex allenatore di Okafor: “Noah può segnare tanti gol nel Milan”

Markus Schweizer , ex allenatore delle giovanili dell’ FC Arisdor , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia' in merito al nuovo attaccante del Milan e alle sue qualità. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marcus Schweizer su Noah Okafor

«Se riuscirà ad ambientarsi bene in squadra (come sembra stia facendo in California in questo momento), se l'allenatore lo sosterrà, può segnare tanti gol e regalare momenti di grande calcio. Noah ha un obiettivo: vincere la UEFA Champions League. Se rimane in salute, perché non provarci proprio con il Milan?».