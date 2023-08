Calciomercato Milan – Chi è Lenglet: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Dopo quattro stagioni vissute con la maglia del Nancy, durante le quali colleziona 77 presenze impreziosite da due reti, viene notato dal Siviglia, che lo porta in Spagna a gennaio 2016. Con il club andaluso compie il definitivo salto di qualità, rendendosi protagonista di una stagione e mezza di grande consistenza. A suon di prestazioni positive attira su di sé gli occhi dei dirigenti del Barcellona, che decide di puntare su di lui a partire dal 2018. In quattro annate segna 4 reti in 92 apparizioni e, dopo un prestito non particolarmente fortunato al Tottenham, ad inizio estate è tornato in blaugrana. Per quanto riguarda il cammino in Nazionale, Clément Lenglet, dopo alcune partite in Under 17 e in Under 21, ha esordito nella Nazionale Maggiore della Francia contro Andorra l'11 giugno 2019 e, ad oggi, ha raggiunto quota 15 presenze.