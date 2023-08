Pellegatti: “Nessun voto al mercato del Milan. Su Lenglet…” | Esclusiva

Le ultime settimane hanno rappresentato un periodo importante per il Milan . I rossoneri hanno dimostrato, con il nuovo corso dirigenziale targato Giorgio Furlani - Geoffrey Moncada , di essere una delle squadre più attive in questa sessione estiva. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della prossima stagione rossonera insieme a Carlo Pellegatti , noto giornalista, telecronista e storico tifoso del Diavolo.

"In questo momento non ci penso nemmeno a dare un voto al mercato del Milan. Si potrà fare a fine agosto quando la sessione estiva sarà conclusa, ma sarà comunque un voto orientativo. Il voto migliore, poi, lo darà il campo. Pensiamo alla scorsa stagione: il mercato che era stato fatto, più che altro di prospettiva e comunque molto diverso da quello attuale, non si pensava che potesse essere così deludente alla fine. Ora, comunque, non avrebbe senso dare un voto".