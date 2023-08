Calciomercato Milan – Krunic e il Fenerbahçe: pronta una nuova offerta

Un centrocampo quello del Milan che, come da previsioni, è andato incontro a una vera e propria rivoluzione. I titolari della scorsa stagione, Bennacer e Tonali non ci saranno: l'italiano giocherà in Premier, mentre l'algerino si sta allenando per rientrare il prima possibile dal brutto infortunio, ma potrebbe saltare molte delle prime partite. Dal calciomercato sono arrivati tre nuovi innesti: Loftus-Cheek, Reijnders e Musah . L'unico volto familiare resta quello di Krunic , che però, potrebbe presto partire direzione Turchia. Ecco le ultime.

Calciomercato, pronta nuova offerta per Krunic?

Come riporta calciomercato.com, il Milan non vorrebbe cedere Krunic per meno di 10 milioni di euro. La dirigenza, però, avrebbe ben in mente la voglia del giocatore di trasferirsi al Fenerbahçe. Rade avrebbe già l'accordo con la società turca e spingerebbe per raggiungere Dzeko a Istanbul. Il club turco avrebbe pronta una nuova offerta per l'inizio della prossima settimana, con i rossoneri che si starebbero guardando intorno, alla ricerca di un altro centrocampista sul calciomercato.