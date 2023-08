Calciomercato Milan – Centrocampista: Redondo un’opportunità

Un centrocampo che ha subito una grande rivoluzione in questa sessione di calciomercato . I rossoneri dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders, Musah e la partenza di Tonali, potrebbero non essersi fermati qui. Ci potrebbero essere ulteriori partenze. Una di queste potrebbe essere quella di Rade Krunic che sarebbe interessato a un possibile futuro in Turchia. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sul possibile sostituto e non solo.

Calciomercato Milan, Redondo una possibilità?

Il Milan, si legge, continuerà con gli acquisti in questa sessione di calciomercato dopo le cessioni. Un difensore centrale e un altro centrocampista: piacciono i bolognesi Dominguez e Schouten, mentre in Argentina si parla di un interesse per Federico Redondo, figlio di Fernando e capitano dell'Under 20 argentina (gioca nell'Argentinos Juniors). Questa potrebbe essere un'ottima opportunità. In attacco dipende tutto da Colombo: in caso di prestito o partenza, il Milan potrebbe prendere un'altra punta.