Calciomercato Milan – Romano: “Atalanta fiduciosa per De Ketelaere”

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato le ultime sulla trattativa tra Milan e Atalanta per il belga Charles De Ketelaere

Il Milan potrebbe lavorare molto anche per quanto riguarda le cessioni in questo calciomercato. Sono tanti i nomi che potrebbero lasciare Milanello. De Ketelaere, al momento, è il giocatore che per primo potrebbe lasciare Milano. Il belga potrebbe salutare il Diavolo dopo una sola stagione. Ecco le ultime novità sull'operazione con l'Atalanta.