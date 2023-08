Calciomercato Milan – Capitolo difensore: possibile ritorno di fiamma?

Sono otto gli acquisti ufficiali di questo calciomercatoper il Milan. Musah è un nuovo giocatore del Milan e si va ad unire a Chukwueze, Okafor, Reijnders, Pulisic,Luka Romero, Sportiello e Loftus-Cheek. Il lavoro della dirigenza, però, è tutt'altro che finito dato che la rosa ha ancora bisogno di alcuni innesti per poter essere competitiva. La squadra di Pioli dovrà lavorare ancora in tutti i reparti, per cercare di migliorare la rosa in vista di un anno parecchio impegnativo, con il Milan che dovrà giocare in tre competizioni. Ecco la situazione del calciomercato rossonero.