Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Provincia di Como', soffermandosi in modo particolare sul futuro di Cesc Fabregas, allenatore dei lariani recentemente accostato anche al Milan. Recentemente, quest'ultimo, in conferenza stampa si è esposto così: "Ovviamente c'è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Quando andrò via, spero che dicano: 'Wow'". Ecco, dunque, le parole del n° 1 della società lombarda.