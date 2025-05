Il Milan deve scegliere il prossimo direttore sportivo e anche il nuovo allenatore, nel caso in cui Conceicao dovesse lasciare a fine stagione. A 'TMW Radio' si è parlato di due possibili candidati per la panchina rossonera ovvero Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti . Ecco cosa ne pensa Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore italiano.

Allenatore Milan, Sarri o Ancelotti? Impallomeni: "C'è un fattore". Ecco quale

"La prossima stagione Milan e Napoli potrebbe sfruttare il fatto che Inter e Juve finiranno tardi per il Mondiale per Club. La soluzione Ancelotti? E' un fattore il figlio Davide. Mi dicono che sia molto bravo, potrebbe essere una soluzione. Sarri caratterialmente non ce lo vedo a Milano. Lo vedo a Firenze, Napoli, lì farebbe fatica come personalità, cultura". Vedremo cosa deciderà di fare il Milan per il futuro: probabilmente tutte le decisioni saranno posticipate dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna, se non addirittura al termine della stagione stessa. LEGGI ANCHE: Una cometa nella storia del Milan. Beckham, il mancato ritorno e un record... sfiorato>>>