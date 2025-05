Allenatore Milan, Cugini: “Dubbi che la proprietà convinca Ancelotti”

Allenatore Milan, Cugini: "Ancelotti? Non so che tipo di progetto..."

"Io ho parecchi dubbi sul fatto che questa proprietà riesca a convincere Ancelotti. E anche che lui valuti una situazione che al momento mi pare ancora molto confusa. Non so che tipo di progetto potrebbero sottoporgli. Il figlio Davide è molto bravo, è lui che segue gli allenamenti e l'esperienza al Real vale come tanti anni in altri club. La soluzione Ancelotti è da preferire però, anche se la situazione Brasile è molto attuale. Per il Milan poi sarebbe una grande operazione d'immagine". Vedremo cosa deciderà di fare il Milan per il futuro: probabilmente tutte le decisioni saranno posticipate dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna, se non addirittura al termine della stagione stessa.