Allenatore Milan, Braglia: “Bella battaglia tra Allegri e Ancelotti”

Simone Braglia, ex giocatore, ha parlato a TMW Radio proprio di dove vedrebbe bene Ancelotti. Possibile ritorno al Milan? Ecco le sue parole

Allenatore Milan , i rossoneri dovranno decidere cosa fare del futuro della panchina del Diavolo. Sergio Conceicao sembrerebbe lontano dalla conferma e il possibile nuovo direttore sportivo potrebbe cambiare i piani. Il Milan potrebbe puntare a un allenatore italiano e con esperienza in Serie A. Simone Braglia , allenatore ed ex giocatore, ha parlato a TMW Radio proprio di dove vedrebbe bene Ancelotti dopo l'esperienza al Real Madrid. Ecco il suo pensiero.

Braglia: "Ancelotti? Può dare ancora tanto al Milan. Allegri..."

"Per me può dare ancora tanto e il Milan, tra Allegri e Ancelotti sarebbe una bella battaglia". Questo il parere dell'ex giocatore sull'ex allenatore rossonero. Al momento, ricordiamo, non ci sono news intorno a un possibile ritorno di Ancelotti al Milan. Staremo a vedere quali saranno i piani del Diavolo dopo la scelta del direttore sportivo, Ancelotti potrebbe anche rientrare nei piani futuri. LEGGI ANCHE: Milan, direttore sportivo: avanza D’Amico! Nuovi contatti. E Tare…>>>