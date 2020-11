Albertini: “Calabria è un altro giocatore: felice sia andato in Nazionale”

Milan, Albertini parla di Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha da poco pubblicato ‘Ti racconto i campioni del Milan‘, un libro pieno dei suoi ricordi con la maglia del Diavolo.

Proprio per questo motivo Albertini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Metronomo del centrocampo del Milan su Davide Calabria.

"È un altro giocatore: sono felice che sia andato in Nazionale", l'elogio di Albertini al terzino destro rossonero. Che, come lui, è cresciuto nel vivaio del club meneghino.