GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 13 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’appello dell’Inter al suo bomber, Romelu Lukaku, per riprendere la corsa verso i primi posti in classifica. Un altro calciatore nerazzurro, Christian Eriksen, si è invece lamentato dello scarso utilizzo dal ritiro della sua Nazionale.

In copertina anche il caso tamponi alla Lazio, con l’interrogatorio del medico sociale che non ha convinto . Spazio, poi, alle interviste esclusive a Vincenzo Grifo (Friburgo), nome nuovo della Nazionale Italiana ed a Demetrio Albertini, che parla di Milan.

Infine, nel riquadro in basso, Juventus e Cristiano Ronaldo: il portoghese può raggiungere il mito Pelé tra i migliori realizzatori di sempre?

