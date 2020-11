Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (13/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’appello dell’Inter al suo bomber, Romelu Lukaku, per riprendere la corsa verso i primi posti in classifica. Un altro calciatore nerazzurro, Christian Eriksen, si è invece lamentato dello scarso utilizzo dal ritiro della sua Nazionale. In copertina anche il caso tamponi alla Lazio, con l’interrogatorio del medico sociale che non ha convinto . Spazio, poi, alle interviste esclusive a Vincenzo Grifo (Friburgo), nome nuovo della Nazionale Italiana ed a Demetrio Albertini, che parla di Milan. Infine, nel riquadro in basso, Juventus e Cristiano Ronaldo: il portoghese può raggiungere il mito Pelé tra i migliori realizzatori di sempre?

