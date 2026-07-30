Agresti: "Camarda è un segnale di rinascita azzurra. Piccolo, ma confortante"

Chi ha convinto nella prima amichevole del Milan contro il Celtic è stato Francesco Camarda: l'attaccante classe 2008 è entrato a inizio ripresa e ha segnato due gol in pochi minuti.

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Prima il rigore conquistato e trasformato con freddezza;

e trasformato con freddezza; Poi il colpo di testa girato perfettamente nell'angolino della porta del Celtic.

La sua prestazione ha mostrato subito una maturità incredibile attraverso due momenti chiave:

A parlare della prestazione della prima punta italiana ci ha pensato anche il giornalista Stefano Agresti.

Ecco un estratto da Gazzetta.it:

"Questa doppietta convince definitivamente Amorim, il ragazzino non andrà in prestito un’altra volta ma resterà al Milan. Diciotto anni, italiano. I rossoneri credono al giovane attaccante milanese, gli hanno appena rinnovato il contratto e poi hanno deciso che sì, è pronto per fare parte dell’organico che si sta tuffando nella prossima stagione".

Il futuro in Nazionale e il messaggio di Ruben Amorim

"Camarda è un segnale di rinascita azzurra. Piccolo, certo non definitivo, ma confortante".

Agresti è sicuro e fa un passo in avanti anche guardando la

Camarda sta dando già dei segnali molto importanti a Ruben Amorim che ne ha parlato alla grande dopo la prima amichevole dei rossoneri:

"Camarda deve rimanere con noi".

Messaggio chiarissimo per il talento italiano che si giocherà, probabilmente, il posto da vice Ramos in questa stagione. Per Camarda può essere finalmente il contesto ideale per fare il salto di qualità definitivo nella sua crescita. L'importante, comunque, è non caricarlo di pressioni e responsabilità: deve crescere con calma e fiducia da parte dell'ambiente e anche da parte dei tifosi.