Ag. Kjaer: “Non vede l’ora di tornare a lavorare con i compagni”

MILAN NEWS – Mikkel Beck, procuratore di Simon Kjaer, ha parlato del suo assistito ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘. Le dichiarazioni sul difensore danese, classe 1989, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Milan dagli spagnoli del Siviglia.

“Kjaer sta bene, è rimasto a casa, ha sempre seguito le indicazioni del Milan. Ora gli allenamenti individuali sono ripartiti e aspettiamo di capire cosa succederà con quelli di squadra. Come tutti, non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni, verso una specie di nuova normalità. Ma la situazione è in divenire, e magari mi sa dire lei che cosa succede in Italia“.

