Ag. Di Gregorio: “E’ tifoso del Milan, ma sogna di tornare nell’Inter” | News

Intervistato da 'calciomercato.it', Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato del suo assistito. Ecco qual è il sogno del portiere che milita attualmente nel Monza a detta dell'agente: "Sabato sarà una partita emozionate, lui è tifoso del Milan. Futuro? Sogna l’Inter, è cresciuto lì. È stato 19 anni un tesserato nerazzurro e ha fatto tutta la trafila. Per lui l’Inter è casa". Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!