Adani: “Il Milan ha la capacità di risorgere quando viene dato per morto”

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria di campionato contro la Fiorentina

"Ci sono stati tanti errori, ma il Milan ha fatto di più per provare a vincere", prosegue Adani. "Il Milan è poco lucido negli ultimi 30 metri, tanto è vero che vince di poco, anche quando tira molto però quasi non raccoglie. Arriva lì, è meno qualitativo. Pioli ha variato tanto sulla trequarti. Però o per imprecisione o presunzione, è stato poco lucido. Dunque sono saliti in cattedra la difesa e il portiere. Il Milan è lì perché lo vuole molto di più rispetto al valore che ha, però ha la capacità di risorgere quando viene dato per morto. Il Milan aveva come obiettivo il quarto posto, dichiarato sempre e non detto per finta come hanno fatto altri". Milan, le top news di oggi: esclusiva Maini, ultime su Rafael Leao.