Adani: “La differenza tra Inter e Milan? Una te l’aspetti, l’altra ha stupito”

Daniele Adani, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby Inter-Milan, in scena dopo la sosta

Il derby Inter-Milan è ancora molto lontano nel tempo, dal momento in cui andrà in scena solamente dopo la sosta per lasciare spazio alle Nazionali. E in modo particolare si terrà alle ore 18:00 di sabato 16 settembre nella cornice dello stadio San Siro. Si tratta pur sempre, però, di una delle stracittadine più belle e sentite d'Italia e già si comincia a parlare delle probabili scelte di formazione di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.