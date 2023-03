Adani: “In Champions League meglio evitare uno scontro fratricida”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il noto opinionista Daniele Adani ha parlato in vista degli ultimi match degli ottavi di finale di Champions League e dei prossimi sorteggi che vedono Milan e Inter tra le migliori 8 attendendo il Napoli di Luciano Spalletti . Proprio riguardo i sorteggi, infatti, Adani ha commentato così: "In primis va evitato il City di Haaland. Real e Bayern restano delle corazzate, quindi restano Benfica e Chelsea. Meglio una di queste due che una sfida fratricida. Anche perché questo Napoli in Europa fa paura a tutti".

L'ex giocatore ha poi continuato: "I portoghesi del Benfica giocano bene e hanno un ottimo attaccante come Gonzalo Ramos, ma hanno perso un uomo chiave come Enzo Fernandez, finito proprio ai Blues che però hanno diversi problemi, anche se restiamo a livelli altissimi".

Infine, Adani ha concluso parlando del pareggio, per 0-0, dell'Inter contro il Porto, che ha permesso ai nerazzurri di sbarcare ai quarti di finale: "L'Inter ha speculato sull'1-0 dell'andata e a quel punto devi avere un'applicazione e una determinazione feroce, perché se proponi poco e niente e a livello di baricentro concedi il campo all'avversario, non puoi sbagliare nulla quando te li porti a casa tua. Ma alla fine è andata e in fondo, pur gestendo quasi sempre il pallone, il Porto non ha avuto occasioni clamorose. Però nei 180' i nerazzurri sono stati fortunati. Lautaro non è stato coinvolto, ma anche Dzeko e poi Lukaku hanno avuto poche occasioni. Era una gara di sacrificio".