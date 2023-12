Acri: “Il mercato di gennaio potrà portare qualche sorpresa al campionato”

Intervistato a Tmw Radio, Alessandro Acri ha parlato in vista della sessione invernale del calciomercato in Serie A

Intervistato a Tmw Radio, Alessandro Acri ha parlato in vista della sessione invernale del calciomercato in Serie A: "Credo che a gennaio vedremo un calciomercato capace di portare qualche grossa sorpresa nel nostro campionato. Alcuni grandi squadre opereranno in maniera oculata, ma c’è lotta serrata in varie zone. Prevedo un innesto importante per ogni big".