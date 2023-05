Abraham: “Ho visto Tomori parlare italiano e questo mi ha motivato” | News

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha svelato come ha imparato a parlare in italiano. Il merito è anche un po' di Tomori

Intervistato dalla UEFA, Tammy Abraham ha svelato come abbia imparato l'inglese. Queste le dichiarazioni dell'attaccante della Roma: "Prima parlavo solo inglese. Poi quando sono arrivato qui ho visto Tomori parlare italiano, e questo mi ha motivato. L'estate scorsa non volevamo che i nostri compagni non capissero quello che dicevamo, quindi ci siamo sforzati di parlare un po' di italiano, e credo che questo mi abbia spinto a imparare ancora di più".