Milan, il rinnovo di Leao un segnale potente: i Top restano. Li vuoi? Paghi

Il rinnovo di Leao segna un punto di svolta imposto da Gerry Cardinale: il Milan non regalerà più i suoi migliori giocatori. Li vuoi? Paghi. I rossoneri sono in rampa di lancio

Come restare ottimisti dopo un derby di Champions League perso così? Milan-Inter ha lasciato sicuramente delle scorie, ma rimane il primo round di un doppio confronto. Vedremo cosa succederà fra una settimana: nulla è ancora scritto, anche se servirà un mezzo miracolo. Oggi però occorre rimanere lucidi e analizzare il contesto per quello è: l'Inter è stata superiore, ma il futuro è del Milan. Perchè? I conti migliorano, il bilancio è in pari e da qui in avanti ci sarà più spazio per investimenti e mercato.

Vuoi Leao? Ora lo paghi — Il messaggio lanciato con il rinnovo di Rafael Leao, poi, è davvero potente e segna un cambio di rotta imprescindibile. Non solo perchè è un giocatore chiave di questa squadra e - come si è visto ieri - determinante per il gioco e i successi futuri della squadra di Pioli, ma anche perchè lancia un segnale fortissimo sia all'interno dello spogliatoio ('Rimango, ci tengo, ci credo') che all'esterno. Cardinale ha infatti imposto una cambio di rotta: basta addii a zero, i giocatori si rinnovano. I Top Club li vogliono? Bene, ma dovranno spendere. E tanto. Questo, in sintesi, il pensiero del numero uno di Red Bird

I migliori restano al Milan — Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità del rinnovo di Leao (qui trovi i dettagli), ma il fatto che la società abbia blindato i suoi migliori giocatori è molto rassicurante e indicativo sulle prospettive future. Theo Hernandez, Kalulu, Bennacer, Giroud, Leao: ora toccherà a Maignan. Il Milan ha dimostrato di avere le armi (economiche e progettuali) per convincere i giocatori. Loro hanno dichiarato amore al Milan. Volere è potere. Se vuoi restare, un modo lo trovi. Evidentemente, altri (Donnarumma, Kessie ecc) non l'hanno voluto fino in fondo. Non ci hanno tenuto abbastanza.

L'intelligenza di Leao — Attenzione poi ad un ultimo segnale: andare via dal Milan è rischioso. Prendi più soldi, ma poi? Giochi? Ti diverti? Cresci? Vinci? Al Milan c'è una traiettoria positiva di crescita che potrebbe tenere insieme tutte queste cose: i giocatori l'hanno capito e ora fanno scelte più oculate, anche per tutelare il loro futuro. La determinazione con cui Leao si è imposto per restare è ammirevole. Sa che a Milanello ci sono tutte le condizioni per crescere, affermarsi e vincere. Per puntare a diventare il migliore. Ma ora, vietato sedersi. C'è ancora tanto da fare e tanto da correre. La strada, però, sembra meno in salita. Furlani: "Stadio? Valutiamo tutte le opzioni, compreso San Siro".