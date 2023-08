Abodi: “Stadi? Dovremmo intervenire con una normativa specifica”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, in una intervista a Il Messaggero, ha parlato così del tema stadi

Intervistato dai microfoni de Il Messaggero, il ministro per lo sport e per i giovani, AndreaAbodi, ha parlato così del tema stadi: "Vedo troppi progetti nei quali si è tutti d’accordo ma che non si trasformano poi in cantieri. Noi dovremmo intervenire con una normativa specifica che consenta al privato di fare il suo mestiere e mettere a disposizione risorse finanziarie, competenze tecniche e soluzioni gestionali che consentano di realizzare le opere in tempi certi e di gestirle al meglio nel tempo".