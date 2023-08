Milan, rinnovo di Maignan: ‘Magic’ Mike fondamentale per il futuro

Il Milan continua con il suo lavoro di rinforzo della rosa. I rossoneri hanno iniziato con il piede sull'acceleratore in questa sessione di calciomercato. La nuova dirigenza ha messo a segno già 8 colpi e potrebbe non fermarsi qui. È importante sottolineare come il lavoro di Furlani e Moncada non si debba fermare ai soli arrivi. I due dovranno essere molto bravi a vendere gli esuberi in rosa, cercando di guadagnarci il più possibile. Inoltre i rossoneri dovranno affrontare un importante passaggio, ovvero quello del rinnovo e adeguamento di Mike Maignan. Il portiere, in scadenza nel 2026, dovrà essere blindato.