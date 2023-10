Abodi: “San Siro? Spero che il vincolo venga superato”. E Sala ringrazia…

Andrea Abodi , Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Rai Radio 1', riportate questa mattina dall'edizione milanese de 'Il Corriere della Sera'. Tema centrale del suo intervento è stata la situazione dello stadio San Siro , su cui grava il famoso vincolo: " San Siro ha un vincolo che mi auguro possa essere superato . Spero si possa trovare un modo per mettere in relazione la storia, il presente e il futuro. E' un tema molto sensibile però una cosa è dire che c'è un vincolo, ma per San Siro non ne capisco le ragioni, un'altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso è un vincolo di sentimenti, e quelli li lascio agli amici di Milano . Ho due esempi internazionali: quello dello stadio del Real Madrid e quello di Wembley, che è la storia per eccellenza, la storia del calcio. Lo hanno abbattuto e ricostruito perché l'obiettivo era renderlo attuale".

Beppe Sala ringrazia Andrea Abodi per le parole su San Siro

Pronta la risposta del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha presenziato all'inaugurazione della nuova sede di Tog in via Livigno. Ecco le sue dichiarazioni sullo stadio San Siro raccolte dall'agenzia 'ANSA': "Con Abodi avevamo parlato. Non so quanto questo possa servire, però sono contento perché torniamo al punto. Penso che vincolare un immobile di quel tipo per 100 milioni di euro per delle targhe non vada bene. Abbiamo presentato un ricorso, ma se le leggi sono così noi le rispetteremo. Le leggi, per chi fa il mio mestiere, vanno rispettate ma si possono contestare. E io le contesto fortemente".