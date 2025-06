Abbiati: “Il mio esordio con il Milan? Un’emozione immensa!”

Com'era il clima dello spogliatoio quando c'erano questi grandi campioni, come ad esempio, Maldini? "Era un clima normalissimo, niente di strano, uomini e professionisti che si allenavano con tanto entusiasmo, tanta voglia, tanta passione.Con i risultati vincenti era tutto più facile stare nello spogliatoio, stare in gruppo."

Lei ha lasciato la carriera da calciatore, ha cominciato con la da dirigente, però poi ha lasciato e si dedica ad altro.Come mai questo passaggio, questo lasciare, come hai lasciato il calcio? "Ho voluto provare a fare il dirigente, è un ruolo che non mi appartiene, non mi sono trovato bene, quindi ho deciso di proseguire un'altra mia passione che è quella delle Harley Davidson.Semplicemente questo."