Inter-Milan, Arnautovic: “La squadra è pronta al derby. Vogliamo vincere”

Marko Arnautovic , attaccante dell' Inter , è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale austriaca. Come riportato da 'Krone', il nerazzurro ha toccato anche il tema del derby contro il Milan , in programma alle ore 18:00 di sabato 16 settembre , mostrandosi molto carico. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marko Arnautovic sul derby Inter-Milan

"Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. Finora hanno sempre avuto paura a farmi giocare contro i miei vecchi club. Andrò là per vincere, non per dare abbracci. L'obiettivo è vincere titoli ogni anno, abbiamo un'ottima squadra e siamo pronti a tutto".