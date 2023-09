Inter, problema fisico per Cuadrado: le condizioni in vista del Milan

Inter, problemi alla gamba per Juan Cuadrado: salta il Milan?

Secondo quanto riferito da 'Infobae', infatti, il nuovo terzino dell'Inter, arrivato in estate dalla Juventus, sarebbe a forte rischio soprattutto per il prossimo match della Colombia contro il Cile. Juan Cuadrado è infatti uscito dal campo contro il Venezuela per un problema alla gamba. Da capire se il guaio fisico si protrarrà fino al derby o meno. Intanto si attendono comunicazioni più precise in merito.