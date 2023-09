Altra ‘papera’ di Donnarumma: non doveva lasciare il Milan per crescere?

Basterebbero i numeri, riportati da 'transfermarkt.it' per capire che un progresso non c'è stato nella carriera di 'Gigio'. Nel Milan Gianluigi Donnarumma ha subito 265 reti in 251 match disputati in tutte le competizioni, al PSG ne ha presi 78 in 76 incontri , ma pesano anche il numero di stagioni nei due club. C'è anche da dire che, se è vero che le 'papere' c'erano state anche in rossonero sono aumentate dopo il suo passaggio all'ombra della Tour Eiffel.

E anche in Nazionale si vede questa regressione. Finché era un giocatore del Diavolo ha raccolto la sfera in fondo al sacco per 16 volte in 33 match, mentre dal trasferimento al PSG in poi ha subito 26 reti in 22 incontri disputati. Numeri che evidenziano come la tanto sperata crescita dopo l'addio al club rossonero non si è ancora concretizzata. E il destino ha deciso che Gianluigi Donnarumma ritroverà il Milan in Champions League, in quel San Siro che lo ha sempre osannato per le sue prodezze in campo.