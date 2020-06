Verso Milan-Roma, le condizioni di Kjaer e Leo Duarte

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive delle condizioni di Simon Kjaer e Leo Duarte in vista della partita contro la Roma, in programma domenica prossima a San Siro.

Kjaer, che nella partita contro il Lecce ha riportato un trauma contusivo rimediato al ginocchio destro, migliora di giorno in giorno, così come Leo Duarte, che da oggi si allenerà con il gruppo capitanato da Stefano Pioli. Entrambi potrebbero essere convocati per la sfida contro i giallorossi. INTANTO SI AVVICINA IL RINNOVO DI GIANLUIGI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>

