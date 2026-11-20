Il Milan continua il suo lavoro in vista della sfida contro il Frosinone: allenamento anche nella giornata odierna con fari puntati su Strahinja Pavlović. Come riportato da "Sky Sport" il difensore serbo si è allenato anche oggi parzialmente in gruppo e come non sia ancora al 100% dopo i problemi avuti con le coliche renali.

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Allenamento Milanello: le ultime su Pavlović, Maignan e le scelte in difesa

La probabile formazione di Amorim per Milan-Frosinone

Sempre più difficile pensare quindi a una possibile titolarità per la partita di domenica, ma potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. In quel caso sarebbe il giovanea giocare al centro della difesa cona giocare a sinistra. Nessun problema invece perche giocherà titolare in porta dopo il problema all'anca subito con la Francia.valuterà ancora con attenzione le condizioni dei suoi calciatori. In attacco sicuri del posto, conin vantaggio su; mentre a centrocampo l'allenatore portoghese dovrebbe schierareconsulla trequarti. A concludere la difesa

Ecco quindi la probabile formazione rossonera per Milan-Frosinone.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Sullo schieramento come al solito ci sono dubbi: gli interpreti sono perfetti anche per il 3-4-2-1 classico di Ruben Amorim e quindi non c'è l'assoluta certezza di vedere il Milan schierato a quattro in difesa. Domani ci potrebbero essere più sicurezze.