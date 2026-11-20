Ultime dall'allenamento del Milan a Milanello: Pavlović non è ancora al 100%, pronto Diawara in difesa. Scopri i ballottaggi e l'11 titolare di Amorim
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Il Milan continua il suo lavoro in vista della sfida contro il Frosinone: allenamento anche nella giornata odierna con fari puntati su Strahinja Pavlović. Come riportato da "Sky Sport" il difensore serbo si è allenato anche oggi parzialmente in gruppo e come non sia ancora al 100% dopo i problemi avuti con le coliche renali.
Allenamento Milanello: le ultime su Pavlović, Maignan e le scelte in difesaSempre più difficile pensare quindi a una possibile titolarità per la partita di domenica, ma potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. In quel caso sarebbe il giovane Diawara a giocare al centro della difesa con Estupiñán o Bartesaghi a giocare a sinistra. Nessun problema invece per Mike Maignan che giocherà titolare in porta dopo il problema all'anca subito con la Francia.
La probabile formazione di Amorim per Milan-FrosinoneAmorim valuterà ancora con attenzione le condizioni dei suoi calciatori. In attacco sicuri del posto Moreira e Ramos, con Pulisic in vantaggio su Cisse; mentre a centrocampo l'allenatore portoghese dovrebbe schierare Musah, Modrić con Rabiot sulla trequarti. A concludere la difesa Gila e De Winter.
Ecco quindi la probabile formazione rossonera per Milan-Frosinone.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
Sullo schieramento come al solito ci sono dubbi: gli interpreti sono perfetti anche per il 3-4-2-1 classico di Ruben Amorim e quindi non c'è l'assoluta certezza di vedere il Milan schierato a quattro in difesa. Domani ci potrebbero essere più sicurezze.
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