Verso Lecce-Milan, preoccupano le condizioni di Musacchio

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, dopo due giorni di riposo il Milan torna ad allenarsi in vista della partita contro il Lecce, in programma lunedì prossimo allo stadio Via del Mare.

Tornano a disposizione di Pioli sia Theo Hernandez e sia Samu Castillejo, entrambi squalificati contro la Juventus in Coppa Italia. Preoccupano però le condizioni di Mateo Musacchio, visto che prima della partita contro i bianconeri ha accusato un’infiammazione all’articolazione della caviglia sinistra che già gli aveva dato problemi nel corso della stagione. Oggi a Milanello verrà fatto il punto della situazione. INTANTO PRESTO UN SUMMIT TRA RAIOLA E GAZIDIS. IL PUNTO, CONTINUA A LEGGERE >>>